Ausstellung in Wassenberg : Bewährte Kräfte und neue Künstler bei Galerie Noack

Wassenberg Neu vorgestellt werden in der „Sommerausstellung“ der Galerie Noack Marleen Hansen aus St. Odilienberg (Niederlande) und Sandra Otten aus Heinsberg. Eröffnet wird diese am nächsten Freitag.

Traditionell veranstaltet die Galerie Noack im Sommer eine „Sommerausstellung“, in der zwei Wochen vor Beginn der Schulferien die Besucher die Gelegenheit erhalten, Arbeiten von Künstlern für sich zu entdecken. Dazu gehören in diesem Jahr Ulla Grigat, KH Koch, Wolfgang Wartmann, Christian Walter, Viktor Nono, Kathrin Edwards, Gerd Kanz und René Spitzer als „bewährte“ Kräfte. Neu vorgestellt werden Marleen Hansen aus St. Odilienberg (Niederlande) und Sandra Otten aus Heinsberg, die beide auch überregional ausgestellt haben. Elena Panknin, geboren in Grosny (Tschetschenien), lebt seit langem in Deutschland, hat an der Kunstakademie Düsseldorf studiert und gilt als eine der kommenden Stars am Kunsthimmel. Ausstellungen von ihr waren nicht nur in Düsseldorf sehr erfolgreich. Am Freitag, 28. Juni, wird die Ausstellung um 19 Uhr eröffnet. Sie dauert bis zum 20. Juli. Die Künstlerinnen Hansen und Otten haben ihre Teilnahme zugesagt, so dass die Besucher die Gelegenheit erhalten, mit ihnen zu sprechen und mehr über ihre Arbeiten zu erfahren.