Ein Neuling siegt Füchse Myhl mit tollem Neustart des Tischtennis-Dorfturniers

Wie Christoph Koenigs für die Gastgeber berichtete, habe man sich gerade auf dieses Turnier gefreut, denn: Im vergangenen Jahr wurden die Füchse 25 Jahre alt. Und so richtig groß feiern war eben wegen der vielen Unwägbarkeiten wegen der Pandemie nicht drin. Im Jahr 1999 fand das Turnier zum ersten Mal statt, in der weiteren Folge richtete man einen Zwei-Jahres-Rhythmus ein. Zuletzt schnellten die Bälle in der Myhler Sporthalle neben der Grundschule 2018 übers Netz.