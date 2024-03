Frühjahrskonzert in Wassenberg Mandolinenklänge und „ein ganz nettes Völkchen“

Mit dem Auftritt der Violinistin Patrizia Soledad Portz, die mit ihrem Fingerspitzengefühl das Publikum begeisterte, wurde beim Frühjahrskonzert eine kleine Premiere gefeiert. Vorher habe das Orchester einfach noch nicht die richtige Geigerin gefunden, doch Portz hat sogar eine besondere Verbindung zu Wassenberg. Die deutsch-peruanische Musikern wurde in München geboren und ging beruflich nach Katar, wo sie ihren Mann aus Erkelenz kennenlernte und ihre erste Tochter bekam. Als sie schließlich wieder in Deutschland wohnten und sie ihrem Vater erzählte, dass sie in Wassenberg auftreten würde, weckte der Name des Ortes bei ihm Kindheitserinnerungen. Auf dem Wassenberger Bauernhof seiner Großeltern verbrachte er als Kind die schönsten Sommerferien seines Lebens. Von Katar bis in die nordrhein-westfälische Kleinstadt, war es also ein abenteuerlicher Weg, für den Portz’ Vater sich etwas wünschte: „Spiel so schön du kannst, die Wassenberger sind ein ganz, ganz nettes Völkchen“.