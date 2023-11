Kunst und Kultur in Wassenberg Frische Kunstwerke erweitern den Kunstpfad

Kostenpflichtiger Inhalt Die Kunstgasse zwischen Graf-Gerhard-Straße und Patersgraben wurde um die ausdrucksstarke Skulptur „Pubertät mit Armen“ von Anna Franziska Schwarzbach bereichert. Bereits 1992 aus Eisenguss geschaffen, war die 1,30 Meter hohe Figur viele Jahre in der Wassenberger Betty-Reis-Gesamtschule zu bewundern. Nach Ausleihen ist das eindrucksvolle Werk nun zurückgekehrt und hat seinen festen Platz in der Kunstgasse gefunden, wo es die Besucherinnen und Besucher mit seiner künstlerischen und geschichtlichen Aussagekraft beeindruckt. Gemeinsam mit den von ihrem Vater, dem renommierten Bildhauer und Formgestalter Hans Brockhage, geschaffenen hölzernen Stelen war es zuvor bereits als mehrteiliges Kunstwerk „Mahnmal für Betty Reis“ an den Deutschen Bundestag sowie das Kunstmuseum Moritzburg in Halle (Saale) ausgeliehen und dort ausgestellt. Die hölzernen Stelen verschönern nach deren Rücktransport fortan den Eingangsbereich im Neubau der Betty-Reis-Gesamtschule.