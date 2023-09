Am 26. September Wassenberg freut sich auf Mundartabend

Am Dienstag, den 26. September um 19 Uhr ist es wieder so weit: Der „Wasseberjer Plattdütsch-Oavend“ findet auf der Burg in Wassenberg statt. Hierzu lädt der Quartettverein Myhl in Zusammenarbeit mit dem Wassenberger Heimatverein, der Stadt Wassenberg und dem Betreiber des Burgrestaurants, Jörg Savio, herzlich ein.