Gläubige in Wassenberg : Freude über ersten Gottesdienst

Der erste Gottesdienst in der Propsteikirche St. Georg: Pfarrer Thomas Wieners (l.) begrüßt die beiden Erkelenzer Henriette Foltis und Volkmar Kamps. Foto: Nicole Peters

Wassenberg Die Kirchentüren waren in Wassenberg seit dem ersten Fastensonntag geschlossen: Jetzt kamen mehr als 30 Gläubige zum Gebet zusammen. Mit ihnen feierte Pfarrer Thomas Wieners in der Propsteikirche.

Beim ersten Gottesdienst im Kreis Heinsberg seit Beginn der Corona-Krise herrschte eine ruhige, konzentrierte Stimmung in der Wassenberger Propsteikirche St. Georg, die Pfarrer Thomas Wieners mit seiner Gestaltung bewusst verstärkte. Dabei wurden einige Hygieneregeln beachtet. Bevor die Gläubigen, die sich zuvor telefonisch im Pfarrbüro anmeldeten, ihren Platz in der Kirchenbank einnehmen konnten, standen Händedesinfektion und Eintragung in eine Liste mit Namen und Telefonnummer für die Kontaktaufnahme bei einem Coronavirus-Fall für sie an. Diese Schritte organisierten zwei Männer, die den Ordnungsdienst versahen. Jeweils zwei Bankreihen hintereinander waren mit Bändern versperrt, auf die eine freie Reihe folgte. Etwas mehr als 30 Gläubige nahmen schließlich mit Alltagsmasken Platz im Kirchenraum, um am Familiengottesdienst teilzunehmen.

„Es ist endlich wieder soweit, dass wir gemeinsam eine Heilige Messe feiern dürfen“, wandte sich Pfarrer Thomas Wieners an die Gemeinde, „während des Gottesdienstes können Sie die Masken ruhig abnehmen und beim Rausgehen wieder aufsetzen.“ Dabei sei immer unbedingt auf die Sicherheitsabstände zu achten. Auf diese Weise werden auch die nächsten geplanten Gottesdienste, zu denen sich die Menschen telefonisch oder auch in der Kirche schriftlich anmelden müssen, durchgeführt werden. „Und wir haben überlegt, die Messdiener Pfingsten wieder einzuladen“, fügte Wieners an. Zudem werde er vor der Austeilung der Kommunion die Gebetsformel für alle sagen. Somit werde er sich vor dem Verteilen den Mundschutz aufsetzen, in die Reihen kommen und die Hostie jeweils in die Hände am ausgestreckten Arm legen, ohne die Finger zu berühren. Im Kirchenraum standen die Besucher paarweise zusammen oder allein. Einige Plätze für Familien blieben frei – letztlich hätten mehr als 60 Personen kommen können. Anstatt immer wieder gemeinsam zu singen, trugen Sopranistin Janette Lisson und Organist Jürgen Hausmann die Musikstücke von der Orgelempore aus bei. Und während der Messe wurde in den Fürbitten ebenso an die Menschen, die aus Schutz vor der Covid-19-Erkrankung in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt und isoliert sind, gedacht.

info Gemeinsames Beten Weiteres Vorgehen Alle Gottesdienste werden unter Einhaltung der Hygieneregeln stattfinden, ebenso alle eigenständigen Andachten; Gebete vor den Messen entfallen. Anmeldung ist telefonisch im Pfarrbüro oder auch schriftlich vor dem jeweiligen Gottesdienst möglich. Alltagsmasken können von den Gläubigen mitgebracht werden sowie werden sie in der Kirche ausgegeben.

Froh darüber, dass sie wieder in den Gottesdienst gehen konnte, war Agnes Schaffrath, wie sie nach der Heiligen Messe in der Wassenberger Propsteikirche betonte. Das letzte Mal, dass sie einen Gottesdienst besuchen konnte, war Mitte März in Ratheim beim Jahresgedächtnis für eine Verwandte gewesen. Gewundert hatte sie sich im Vorfeld allerdings, dass sie sich telefonisch zum Gottesdienst anmelden sollte, da sie eigentlich gedacht hatte, dass es Platz genug in der Kirche geben würde. Auch das Paar Henriette Foltis und Volkmar Kamps fand es sehr positiv, wieder eine Messe besuchen zu können. Er hieß den Mut, den man hatte, reinzugehen, gut und sie fand, dass Pfarrer Thomas Wieners die Messe sehr gut gestaltet hatte. „Es ist auf jeden Fall ein schönes Gefühl, in die Kirche zu gehen“, meinten beide, „die sonntäglichen Übertragungen von Messen im Fernsehen sind dagegen etwas anonymer.“