Fahrzeugumbau für schwerbehindertes Kind : Frank Sodermanns sorgt für Florians (9) Mobilität

Wassenberg Der Wassenberger Spezialist für Fahrzeugumbauten nahm sich einer ganz besonderen Herausforderung an. Zuvor hatten mehrere Autohäuser kapituliert, ein Auto für eine Stolberger Familie mit schwerbehindertem Kind umzubauen.

Die Familie aus Stolberg wurde in gleich mehreren Autohäusern vorstellig. Nirgendwo konnte man den wichtigen Wunsch der Familie erfüllen. Erst Frank Sodermanns in Wassenberg verstand, wovon Florians (9) Vater Ilber Osmanaj sprach. Sodermanns, der Spezialist für Fahrzeugumbauten, damit Menschen mit Behinderungen zu mehr Mobilität gelangen, und sein Team lösten auch die schwierige Aufgabe, die bis März 2020 eigentlich noch gar nicht anstand.

Bis dahin war Florian ein ganz normales Kind. Eine Entzündung, so heißt es, sei auf die Wirbelsäule übergegangen. Es kam so schlimm, dass das Kind beatmet werden musste. Letztlich wird der Neunjährige sein Leben lang auf Hilfe angewiesen sein.

Und das geht mit der Mobilität los. Florians Spezialrollstuhl wiegt allein schon 200 Kilogramm. In einem Auto braucht dieser viel Platz. An dieser Stelle kam dann Frank Sodermanns ins Spiel. Bei der Übergabe der für Florian umgebauten Mercedes V-Klasse sprach Sodermanns von einer großen Herausforderung – die allerdings sind die Spezialität des Wassenbergers.

Wichtig für Florian war, dass er samt Rollstuhl ins Fahrzeug kann, dies steuert der Neunjährige sogar selbst. Über die Kinnsteuerung an seinem Rollstuhl. Florian muss an eine ganz bestimmte Position im Auto rollen, zur Docking-Station, bis der Rollstuhl so einrastet, so dass er so gesichert ist, als sei er ein fester Autositz. Wichtig war zudem ein Sitz unmittelbar neben seinem Rollstuhl. Sodermanns sprach dabei von so etwas wie Millimeterarbeit.