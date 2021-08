Kommunalpolitik in Wassenberg : Die Frage nach dem Fachausschuss

So stellte sich die Hochwasserlage in Ophoven dar. Foto: Uwe Heldens

Wassenberg Auf den Vorschlag der SPD reagiert nun die Fraktion Krethi & Plethi/Die Linke. Die Sozialdemokraten wollen einen Fachausschuss zur Koordination im Katastrophenfall.

Um die Einrichtung eines Fachausschusses zur Koordination im Katastrophenfall hatte sich die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Wassenberg Gedanken gemacht, nachdem im Juli die Stadt stark vom Hochwasser der Rur betroffen war. „Aufgrund der eingetretenen Situation in Wassenberg, wo durch die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Wassenberg der Katastrophenfall ausgerufen wurde, sehen wir hier die Notwendigkeit zur Einberufung eines Sonderausschusses“, erklärt die Fraktionsvorsitzende der SPD, Raja Schiffmann. Dies kommentiert die Fraktion Krethi & Plethi/Die Linke nun: „Diese Forderung unterstützen wir nicht, da hierfür überhaupt kein Bedarf besteht und eine Rechtsgrundlage seitens des Landes fehlt. Brandschutz und vorbeugender Schutz vor Katastrophen inklusive Warndienst sind Pflichtaufgaben der Gemeinde.“ Die Fraktion sehe nicht, wo die Stadt Wassenberg in diesem Zusammenhang Defizite aufweisen solle. In der Tat hatte das Rathaus und die Feuerwehr der Stadt Wassenberg in den Tagen der Starkregen- und Hochwasserereignisse schnell und umgehend gehandelt. Überhaupt kämpften die Wassenberger schon bedeutend früher gegen die Wassermassen an, hatten doch bereits im Juni und dann eben kurz vor dem Hochwasser heftige Starkregenereignisse dafür gesorgt, dass die Bundesstraße 221n so voll lief, dass sie einerseits mehrfach gesperrt werden musste und andererseits besonders der südliche Teil der Stadt – hier vor allem die Jülicher Straße – betroffen war. Zahlreiche Keller standen zum wiederholten Mal unter Wasser, auch Gärten waren zeitweise nicht mehr als solche zu erkennen.