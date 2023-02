Wassenberger Hobbyfotografen stellen aus Fotoreise durch die Welt

Manchen gelang es, seltene Momente einzufangen. So wie bei Barbara Peters, die genau die richtige Tageszeit und die passende Beleuchtung abwartete, um eins ihrer Motive mit Spiegelungen in Fensterscheiben zu erwischen. Dann ist der Betrachter gleichzeitig drinnen und draußen, erlebt den Stadtraum als etwas Vielschichtiges. Besonders Yvonne Schiffelers schilderte in ihrem atmosphärisch reichen Foto von „de Dam“ gleich zwei Amsterdams: in einem Raum interagierende junge Menschen, deren Gestalten als Spiegelung von innen auf die Scheiben geworfen werden. Und durch eben diese Scheiben hindurch blickt man auf einen großen Platz mit abendlichem Getriebe. Graffitispuren verunklären die Situation, ein Nebeneinander vieler Menschen mit ihren vielfältigen Aktionen und Träumen wird als Lebenskraft der Stadt spürbar.