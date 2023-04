Nach erfolgreichem Test in Wassenberg Forster Weg bleibt unechte Einbahnstraße

Nach dem erfolgreichen Kostenpflichtiger Inhalt sechsmonatigen Test hat der Wassenberger Stadtrat einstimmig beschlossen, den Forster Weg dauerhaft als so genannte unechte Einbahnstraße auszuweisen. Das Einfahrtverbot an der Einmündung der Straßen An der Haag/Patersgraben bleibt damit bestehen. Eine Ausnahme gibt es für Radfahrer.