Ab dem 2. September Wassenberg fördert erneut kleine Balkonkraftwerke

Stecker-Solargeräte bzw. Balkon-Solaranlagen sind kleine Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von mindestens 300 Watt bis maximal 800 Watt. Sie lassen sich unter anderem an der Balkonbrüstung, der Fassade oder am Dach anbringen und speisen den produzierten Strom direkt in das eigene Haushaltsnetz ein. Das Stecker-Solargerät bzw. das Balkon-Solarmodul erzeugt aus dem Sonnenlicht Strom, den der Wechselrichter in Haushaltsstrom umwandelt und der dann zum Betrieb der in der betreffenden Wohneinheit angeschlossenen Geräte, wie zum Beispiel Fernseher, Waschmaschine oder Kühlschrank, genutzt werden kann. So können zum einen jährliche Stromkosten reduziert und zum anderen zum Ausbau der erneuerbaren Energien in Wassenberg sowie dem Klimaschutz beigetragen werden.