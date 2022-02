Verein will barrierefrei bauen : Fördergeld für Concordia Birgelen

Birgelen Aus dem NRW-Programm „Moderne Sportstätte 2022“ gibt es 86.538 Euro. Geschaffen werden sollen barrierefreie Umkleide- und Sanitärräume.

Mit „Moderne Sportstätte 2022“ hat die NRW-Koalition das größte Sportförderprogramm aufgelegt, das es je in NRW gegeben hat, das Gesamtvolumen beträgt 300 Millionen Euro. Damit sollen die Vereine in NRW eine nachhaltige Modernisierung, Sanierung sowie Um- oder Ersatzneubau ihrer Sportstätten und Sportanlagen durchführen können. Der gesamte Kreis Heinsberg erhält Fördergelder in Höhe von fast vier Millionen Euro. Dazu sagt Thomas Schnelle: „Nachdem in den vergangenen Legislaturperioden unter Rot-Grün die Investitionen in unsere Sportstätten gestockt haben, hat die Landesregierung mit dem Sportstättenförderprogramm ein deutliches Zeichen gesetzt und stärkt so NRW weiterhin als Sportland Nummer 1.“ Stefan Lenzen fügte hinzu: „Der Breitensport in Nordrhein-Westfalen profitiert von der Modernisierungsoffensive der NRW-Koalition. Ich freue mich, dass der FC Concordia Birgelen jetzt in die Errichtung von barrierefreien Umkleide- und Sanitärräumen investieren kann. Damit erhöhen wir die Attraktivität des Sportangebots und setzen ein solides Fundament für weiteres ehrenamtliches Engagement.“