Aus dem Wassenberger Stadtrat Flächennutzungsplan für Kurgebiet geändert

Die mehrseitige Plan-Begründung beginnt mit dem Hinweis auf die Tradition der Stadt als Luftkurort seit Beginn des 20. Jahrhunderts bis in die 1960er Jahre hinein. Der lärmintensive Militärflugbetrieb in Wildenrath, heute längst Geschichte, setzte damals den vorläufigen Schlusspunkt. Mittlerweile scheinen nach der ambitionierten Stadtkerngestaltung mit Gartenachse, dem sanierten Judenbruch, renaturierter Bahntrasse und dem bis in die jüngste Zeit immer weiter angereicherten Spazier- und Wanderwegenetz mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung Voraussetzungen für die Zertifizierung gegeben zu sein. Außerdem verweist die Begründung für die F-Plan-Änderung auf die Gastronomie, Sport- und Spielmöglichkeiten im künftigen Kurgebiet und seiner Umgebung (Parkbad) etwa durch Angebote wie die Calisthenics- und Boule-Anlage, das Info- und Veranstaltungszentrum Naturparktor und das Kulturprogramm der Stadt. Die Luftgutachten bescheinigten der Stadt im künftigen Kurbereich sogar heilklimatische Qualität.