Aus dem Wassenberger Stadtrat : Finanzlage bleibt positiv

In der Haushaltsplanung des Jahres 2021 ist mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 3,169 Millionen Euro geplant. Foto: dpa/Daniel Reinhardt

Wassenberg Der Rat der Stadt Wassenberg sprach über den regelmäßigen Quartalsbericht. Die Stadt erwartet trotz Pandemie und Hochwasser eine deutliche Ergebnisverbesserung.

In der Haushaltsplanung des Jahres 2021 ist mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 3,169 Millionen Euro geplant. Doch nicht nur das Pandemiegeschehen, auch die Hochwasserereignisse vom Sommer haben der Stadt Wassenberg in diesem Jahr schwer zu schaffen gemacht. „Mit Blick auf laufende Entwicklungen jedoch erscheint trotz der Auswirkungen der Pandemie und des Hochwasserereignisses wieder eine erhebliche Ergebnisverbesserung um nunmehr rund 3,733 Millionen Euro möglich. Das Haushaltsjahr 2021 würde somit einen Jahresüberschuss in Höhe von rund 6,902 Millionen Euro ausweisen“, schrieb Kämmerer Willibert Darius in den Quartalsbericht. Darin enthalten sind die außerordentlichen Erträge in Höhe von etwa 1,363 Millionen Euro, die gemäß dem NKF Covid-19-Isolierungsgesetz des Landes NRW rein rechnerisch zum Ausgleich der Belastungen durch die Pandemie angesetzt werden, sowie die Auswirkungen des Hochwassers.