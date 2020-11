Unfall an einem Neubau : In engen Graben gestürzt

Eine verschüttete Person rettete die Feuerwehr Wassenberg. Foto: Anke Backhaus

Wassenberg Die Wassenberger Feuerwehr befreite am späten Montagabend eine bis zu den Schultern verschüttete Person. Diese war bei Bauarbeiten an einem Neubau in Luchtenberg in einen engen Graben gestürzt.

Zu einem Unfall auf einer Baustelle im Wassenberger Ortsteil Luchtenberg wurde am späten Montagabend die Feuerwehr gerufen. Der Alarm wurde gegen 21 Uhr ausgelöst.