Nachwuchs in Wassenberg ausgebildet Feuerwehr stellt Weichen für die Zukunft

Ein Schaumangriff, ein Löschangriff über einen simulierten Graben und eine Erste-Hilfe-Leistung – vereint in einer einzigen feuerwehrtechnischen Übung, galt es für die sechs Jungs der Jugendfeuerwehr Wassenberg für die Jugendflamme Stufe III zu bestehen. Die Jungs mussten dazu in Teamarbeit ihre benötigten Geräte für einen Löschangriff aus dem Feuerwehrfahrzeug über den simulierten Graben bewegen, bevor sie dort eine verletzte Person, in Form eines Dummies, mit einer Trage retten und den angeblichen Brand mit Schaum löschen konnten. Auch während der Übung durfte der Prüfer Fragen an die Jugendlichen richten.