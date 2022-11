Zwischen Wassenberg und Heinsberg : Feuerwehr befreit Pferd aus sumpfigem Gebiet

Foto: Uwe Heldens 6 Bilder Pferd aus Rur-Altarm gerettet

Wassenberg/Heinsberg Was als schöner Feiertagsritt geplant war, endete in einem größeren Einsatz der Feuerwehr: An einem Altarm der Rur versank ein Pferd. Die Feuerwehr und ein Landwirt hatten alle Mühe, das Tier zu retten.