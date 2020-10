Zwei Fahrzeuge dafür ausgesondert : Feuerwehr Effeld rüstet mit neuem Löschgruppenfahrzeug auf

Wehrleiter Holger Röthling (v.l.), Löscheinheitsführer Matthias Jennissen und Gerätewart Christoph Ramakers mit dem neuen Fahrzeug. Foto: Feuerwehr Wassenberg

Effeld Am Montag haben die Wassenberger Wehrleute bei der Spezialfirma Schlingmann in Dissen am Teutoburger Wald ihr neues Löschgruppenfahrzeug 20 für den Katastrophenschutz (LF 20/KatS) abgeholt.

Bei Feuerwehren ist es gute Tradition, ein neues Einsatzfahrzeug gebührend am vorgesehenen Standort zu begrüßen. Doch am Montag musste die große Feier coronabedingt ausfallen. Immerhin: Die bei der Löscheinheit Effeld stationierten Einsatzfahrzeuge standen anständig mit Blaulicht und Martinshorn Spalier, um das neue Löschgruppenfahrzeug 20/KatS (Katastrophenschutz) bei seiner Ankunft in die eigenen Reihen aufzunehmen. Und auch die obligatorischen Wasserschläuche fehlten nicht, um den Neuling direkt zu taufen.

Dass der Wecker Stadtbrandinspektor Holger Röthling, Leiter der Feuerwehr der Stadt Wassenberg, Matthias Jennissen, Einheitsführer der Löscheinheit Effeld, und Christoph Ramakers, Gerätewart in Effeld, quasi mitten in der Nacht aus dem Schlaf riss, hatte seinen besonderen Grund. Das Trio machte sich auf nach Dissen am Teutoburger Wald, da nämlich beheimatet ist die Firma Schlingmann, eine Spezialfirma, die Feuerwehrfahrzeuge baut.

Die drei Feuerwehrleute holten ihr neues Fahrzeug ab. Noch fehlt ihm allerdings die Beklebung, „was wir schon in Kürze erledigen lassen, damit wir das Fahrzeug vielleicht schon am nächsten Montag bei der Leitstelle dienstbereit melden können“, sagte Holger Röthling. Seine Effelder Wehrleute sind bereits für das neue Löschgruppenfahrzeug ausgebildet, man wird per Einzelunterricht noch für den letzten Schliff sorgen.

Neben einem Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) ist das LF 20 /KatS das zweite neue Fahrzeug für die Löscheinheit Effeld. Beide Fahrzeuge sind kommunal beschafft, die Stadt Wassenberg hat insgesamt 360.000 Euro investiert. Außer Dienst gestellt werden unterdessen ein Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser (TSF-W) und ein Tanklöschfahrzeug (TLF) 8/18, beide werden veräußert.

Die Beladung des neuen Löschgruppenfahrzeugs hat die Feuerwehr Wassenberg den örtlichen Begebenheiten angepasst. Das LF 20/KatS bringt unter anderem eine Wärmebildkamera, einen Überdrucklüfter, eine Hochwasserschutzpumpe und Spezialwerkzeug für Türöffnungen. Im Zuge der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans der Stadt Wassenberg hatte der Rat die Anschaffung dieses neuen Fahrzeugs damals beschlossen.