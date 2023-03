Ein Jahr Grundlagen gepaukt Wassenberger Feuerwehr bildet Kameraden aus

Im Februar begannen die letzten beiden Ausbildungsmodule in Kombination. Die Kameraden wurden in der Brandbekämpfung und technischen Hilfeleistung geschult, erlernten in Theorie und Praxis den Umgang mit Bränden, die Grundlagen der Mechanik und die Anwendung von pneumatischen und hydraulischen Rettungsgeräten, etwa zur Befreiung von eingeklemmten Personen aus verunfallten Kraftfahrzeugen. Unter den prüfenden Blicken von Kreisbrandmeister Klaus Bodden und Wassenbergs Wehrleiter Holger Röthling legten die Anwärter die letzte von neun Prüfungen erfolgreich ab.