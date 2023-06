Wassenberger Biker und Triker laden ein Ein Promi unterstützt das Fest für alle

„Ich dachte ja immer, der ist nur im Fernsehen so. Aber das stimmt gar nicht – ihn gibt es tatsächlich in dieser bekannten Version.“ Horst „Hotte“ Sommer sagt das, Ehrenpräsident der Biker & Trikerfreunde ohne Grenzen Wassenberg. Neulich nämlich war er zu Gast in der Eifel. Besucht hat er dort 80-Euro-Waldi, Walter Lehnertz. Für die gute Sache musste Hotte Sommer den aus der ZDF-Show „Bares für Rares“ bekannten Kunst- und Antiquitätenhändler nicht lange befragen.