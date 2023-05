Pfarrei St. Marien Wassenberg Fatima-Madonna verehren und Fahrt nach Aachen

Nachdem im Oktober 2022 die Fatima-Pilgermadonna für Deutschland durch Berlin und das Brandenburger Tor gezogen ist – mit tausenden betenden Katholiken – zieht sie in diesem Jahr durch ganz Deutschland. Am Sonntag, 14. Mai, kommt die Pilgermadonna schließlich in die Pfarrei St. Marien Wassenberg, in der an jedem zweiten Mittwoch im Monat um 18 Uhr der Rosenkranz für die Einheit und den Frieden in der Heilig-Geist-Kapelle in Orsbeck gebetet wird.