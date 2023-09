Bürgerbeteiligung in Wassenberg Familien planen Spielplätze mit

Um das Thema Inklusion geht es derweil auf der Spielfläche an der Sankt-Johannes-Straße am Weiher in der Nähe der Wildenrather Straße. Dominik Hilgers: „Diese Fläche ist in die Jahre gekommen, daher sollte ausnahmslos alles weg, darum haben wir die gesamte Fläche auch überplant.“ Mehrere Altersstufen sollen angesprochen werden und eben auch Kinder mit Behinderungen. Die Stadt möchte in die Pläne unter anderem ein Rollstuhl-Karussell einbauen, das Kinder mit und ohne Behinderungen gemeinsam nutzen könnten. Das Herzstück der Anlage soll eine Spielkombination mit Schaukeln werden.