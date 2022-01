Wassenberg : Fahrgast bedroht Busfahrer mit Schlagstock

Wassenberg Bei einem Streit zog der Fahrgast in einem Bus plötzlich einen Schlagstock. Gottlob setzte er ihn nicht ein, sondern floh, als der Busfahrer mit der Polizei drohte.

(cpas) Wohl weil es einem Fahrgast nicht schnell genug ging, kam es in einem Bus in der Wassenberger Unterstadt am Donnerstag gegen 19 Uhr zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Gast und dem Busfahrer.