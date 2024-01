Ratssondersitzung in Wassenberg Fachausschüsse sind nun neu gebildet

Es gehe um mehr Effizienz in der kommunalpolitischen Arbeit in der Stadt Wassenberg, es gehe auch darum, Geld einzusparen. Auch die Mitarbeit beziehungsweise die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern solle unbedingt möglich bleiben und auch weiterhin unterstützt werden. Um was es vor allem gehe: Die Demokratie bleibe uneingeschränkt gewahrt. Rainer Peters, der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Wassenberg, nahm in der Sondersitzung des Stadtrates am Dienstagabend nochmals ausführlich die Gelegenheit wahr, um die Sicht seiner Fraktion sowie der WFW-Fraktion und der Stadtverordneten Susanne Beckers darzulegen.