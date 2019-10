Expeditionsbericht : Lernen von Humboldts Nachfolgern

Wassenberg Unter dem Motto „Humboldt 2.0“ stand eine zweitägige Expedition der Betty-Reis-Gesamtschule. Erdkundeexperten besuchten die TU Bergakademie Freiberg.

Das hätte Alexander von Humboldt gefallen: junge, interessierte Menschen, die sich auf eine Expedition begeben, wie er einst als Naturwissenschaftler unterwegs gewesen war, um die Welt zu entdecken. Elf Schüler der Erdkunde-Leistungskurse an der Betty-Reis-Gesamtschule in Wassenberg durften zwei Tage lang die Bergakademie in Freiberg kennenlernen, jene Bildungsstätte, an der Humboldt (1769-1859) einst sein Wissen und seine Kompetenzen erworben hatte, die er später auf seinen Forschungsreisen einsetzte.

Der Besuch des Humboldt-Baus, des Institutes für Geologie und Informatik, stand am zweiten Tag an. Dort lernten die Schüler, wie man ein geologisches 3D-Modell anhand von existierenden Informationen mithilfe einer Software entwickelt. „Daraufhin mussten sie ein Modell per Hand erstellen, indem sie mit vorgegebenen Informationen ein geologisches Profil in eine Vorlage zeichneten und diese korrekt beschrifteten.“ Höhepunkt dieses Besuches war die Cave, ein Raum, in dem man durch Technik in die virtuelle Realität eintauchen kann. Dort präsentierten zwei Geologen und ein Informatiker, die die Betty-Reis-Schüler den Tag lang begleitet hatten, ihr erstelltes 3D-Modell und ein Modell des sächsischen Erzgebirges. Am Nachmittag wechselte die Gruppe in den Abraham-Gottlob-Werner-Bau zur Fakultät für Geowissenschaften. Mit einem Professor und einem Doktor erkundeten die Schüler dort Freiberg, wobei sie einiges über die Stadt und die Geschichte der TU erfuhren.