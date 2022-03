Musikveranstaltungen im neuen Gewand : Euphorische Premiere für Songnächte in Wassenberg

Wassenberg Mit Marvin Scondo und Ole Peng startete die Kunst, Kultur und Heimatpflege ihre neue Reihe „Songnächte“ und sammelte für die Ukraine-Hilfe von Frank Sodermanns.

Schon der Auftakt mit Scondos neuer Single „Dancing In The Rain“ sorgte für eine sofortige Wohlfühlatmosphäre, während seine leicht rauchige Stimme die Zuhörer mit auf Wanderschaft nahm. Mit spanisch angehauchten Melodien wie in „Moonshine Lovers“ ließen die Musiker dann sogleich Urlaubsgefühle aufkommen und entführten ihre Gäste über den Konzertabend hinweg an die ein oder andere gedankliche Strandbar. Egal, ob sie Scondos eigene Songs zum Besten gaben oder Coverversionen bekannter Evergreens wie dem Prince-Hit „Kiss“ oder „(Sittin’ On) The Dock of the Bay“ von Otis Redding spielten, mit welchem sich Scondo bei den Blind Auditions erstmals in die Herzen des Fernsehpublikums sang – Scondo und Peng bildeten durchgängig ein eingespieltes Team, bei dem jeder einzelne Ton saß, aber trotzdem nie einstudiert und immer frei von der Seele weg gespielt anmutete. Beide beherrschen ihre Instrumente nicht nur ausgesprochen gut, sie vermochten es wie wenige andere, ihre Leidenschaft für die Musik mit jeder schwingenden Saite zu teilen. Ausgelassen und unaffektiert gelang es ihnen schnell, ihre Gäste mitzureißen und sie gleichermaßen mit sanfteren Tönen wie in dem brandneuen Song „Love Yourself“ als auch mit peppigen und lebensbejahenden Tracks wie „Viva la Vida“ oder „Leaving Las Vegas“ zu begeistern. Ihr unheimlich entspannter Umgang miteinander und die Bindung, die sie durch persönliche Geschichten mit ihrem Publikum aufbauten, sorgten dafür, dass das Konzert mindestens ebenso von ihrer Musik wie von den lockeren Scherzen lebte, die sich die beiden zwischendurch erlaubten und den Burgsaal wie ein großes Wohnzimmer wirken ließen.