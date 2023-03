Förderverein Obstsortenvielfalt Wassenberg Es geschieht Schönes im Sortengarten

Wassenberg · Gute Nachrichten für den Förderverein Obstsortenvielfalt in Wassenberg: Mit einer Förderung der Deutschen Postcode Lotterie wurde jetzt mit dem Umbau der alten Gebäude auf dem Sortengartengelände am Rande der ehemaligen Bundesstraße 221 am Stadtrand von Wassenberg begonnen.

02.03.2023, 05:10 Uhr

Dank einer Förderung können die alten Gebäude im Sortengarten endlich umgebaut werden. Foto: Josef Tumbrinck

Die Postcode Lotterie hatte dem Verein, der seit 2015 das von der Stadt Wassenberg zur Verfügung gestellte Gelände betreut, 60.000 Euro für den Umbau bewilligt. „Wir freuen uns, dass die Postcode Lotterie den Verein unterstützt und wir ein Zuhause für die diversen Aktivitäten bekommen“, freut sich die Vorsitzende des Vereins, Katharina Tumbrinck. Auf Wunsch des Kreises Heinsberg als Baugenehmigungsbehörde bleibt das alte Wohnhaus erhalten und wird für zukünftige Nutzungen gesichert. Ein kleinerer Gebäudeteil wurde schon komplett abgerissen, der 35 Meter lange und fünf Meter breite mittlere Teil wird jetzt komplett um- und ausgebaut. Hier entstehen nach Vereinsangaben ein Versammlungs- und Ausstellungsraum sowie diverse Lager- und Funktionsräume, darunter zum Beispiel auch ein Kühllager, in dem das Obst der alten Apfel- und Birnensorten über viele Monate aufbewahrt werden kann. Für den Umbau wird zunächst das Dach des Mitteltrakts komplett entfernt und die Wände saniert und aufgemauert, um die Räume insgesamt höher zu machen. Fenster und Türen werden erneuert, ein behindertengerechtes WC eingebaut und der Keller saniert. Für die Planung und den Umbau zeichnet das Architekturbüro von Carsten Intorp aus Erkelenz Verantwortung. Eine erste Unterstützung bekam der Verein auch von der Firma Feger, die die Abfuhr mehrerer Bauschuttcontainer auf eigene Kosten übernommen hat. Viel Eigenleistung muss in den nächsten Monaten auch von den Vereinsmitgliedern aufgebracht werden, da die Fördersumme nicht die kompletten Umbaukosten abdecken kann. „Wir hoffen hier auf viele tatkräftige Hände, damit das Vorhaben möglichst bis zum Winter fertig gestellt werden kann“, so Katharina Tumbrinck. Sie ist sich aber sicher, dass das, wie auch schon frühere Vorhaben, gelingen wird. Denn auch in Coronazeiten hat sich einiges getan. So gibt es mit dem Heimatverein Wassenberg eine enge Zusammenarbeit. Der Heimatverein brachte eines seiner Schilder an, um über den Sortengarten zu informieren. Auch bei Besucherinnen und Besuchern erfreut sich der Sortengarten wachsender Beliebtheit – als Teil einer längeren Wanderung oder zum Verweilen und Informieren lädt das Gelände mit seinen Sitzmöglichkeiten ein. Auch wenn jetzt erst der Umbau gestemmt werden muss, weitere Wünsche für die Zukunft hat Katharina Tumbrinck auch: „Es wäre schön, wenn uns die Stadt Wasserberg bei der besseren Erschließung der Fläche unterstützen könnte, denn insbesondere die hohen Geschwindigkeiten auf der ehemaligen B 221 machen uns große Sorgen, wenn Wanderer hier die Straße queren wollen“. Wer mehr wissen möchte, erhält hier Infos: Katharina Tumbrinck, Telefon 0176 56783067, E-Mail k.tumbrinck@t-online.de.

(RP)