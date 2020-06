Sporthalle und Schulneubau in Wassenberg : Bauprojekte laufen nach Plan

Wassenberg Einen Steinwurf voneinander entfernt liegen die beiden aktuellen Wassenberger Großbaustellen. Die Altsporthalle Bergstraße wird umgebaut und erweitert, und auf dem Gelände der Gesamtschule ist der Neubau bald fertig.

In Corona-Zeiten sind auch Bauprojekte mit großen Fragezeichen versehen. Bleiben sie im Zeitplan und Kostenrahmen? Für die beiden aktuellen Hochbauprojekte in Wassenberg dürfen die Fragen wohl mit einem „Ja“ beantwortet werden. Mit einer minimalen Einschränkung: Die Erweiterung der Altsporthalle Bergstraße liegt etwa zwei Wochen hinter dem Soll. Der Neubau für die fünften und sechsten Klassen der Betty-Reis-Gesamtschule ist fast fertig und kann zu Beginn des neuen Schuljahres genutzt werden. Das bestätigte am Mittwoch an der Baustelle Hermann-Josef Limburg, der als Architekt in der Stadtverwaltung die Bauprojekte begleitet.