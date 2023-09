Erstes Open Air am Effelder Waldsee So wie Herbert und Marius

Das „Bisschen“ waren 13 Hits, endend bei „Amerika“ als Zugabe. Auf das textsichere Publikum konnten sich Wuttke und seine sechsköpfige Band verlassen, egal ob er „Männer“, oder „Kinder an die „Macht“ anstimmte. Es brauchte kein „Alkohol“, um in Stimmung zu kommen, und viele Runden bei der Parkplatzsuche drehen, wie bei „Mambo“, hatte zuvor auch niemand machen müssen. „Was passiert, passiert“, sang er im gedankenvollen „Luxus“, in dem es an anderer Stelle heißt: „Wir feiern hier ne Party“ und „Frohsinn ist angesagt“, auch wenn der Hit alles andere als oberflächlich ist. „Gib mir mein Herz zurück“ forderte Wuttke – selbstverstädlich nur im Grönemeyer-Hit. Das Herz des Publikums hatte er längst gewonnen.