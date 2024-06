Wassenberg im Fußballfieber Elfmeterschützen sorgen für gute Stimmung

Info

EM Wer von Fußball nicht genug bekommen kann, kann sich auf die EM-Begegnungen zwischen Frankreich und Belgien am Montag, 1. Juli, um 18 Uhr freuen. Um 21 Uhr spielt dann die spanische Mannschaft gegen Georgien. Am Dienstag, 2. Juli, trifft um 18 Uhr Rumänien auf die Niederlande, um 21 Uhr Österreich auf die Türkei.

Deutsche Elf Das Viertelfinale steht für die deutsche Nationalmannschaft am Freitag, 5. Juli, um 18 Uhr an. Ob es nun der Angstgegner Spanien oder die Georgier werden, auf die das DFB-Team rund um Julian Nagelsmann trifft, wird am Sonntagabend entschieden. In Wassenberg selbst gibt es zwar kein Public Viewing, für das Viertelfinale lohnt sich aber ein Besuch in Hückelhoven auf dem Hartlepooler Platz oder in Heinsberg auf dem Rathausplatz.