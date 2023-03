Erste Jobmesse in Wassenberger Gesamtschule Schüler und Betriebe auf Augenhöhe

Die Arbeitswelt wandelt sich massiv. An der einen Stelle wird vielfach über die Vier-Tage-Woche diskutiert. An der anderen Stelle geht es darum, jungen Menschen den Weg in den Beruf zu ebnen. Doch gerade da hat sich in der jüngeren Vergangenheit eine Menge geändert. Das wissen auch die Verantwortlichen der Betty-Reis-Gesamtschule: In Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverein Wassenberg stand nun in der Schule zum ersten Mal eine Jobmesse im Stundenplan der Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 10 und EF. Klassische Ausbildungswege im Handwerk, ein Studium, auch dual – gleich 18 Betriebe nahmen die Gelegenheit wahr, um mit den jungen Leuten ins Gespräch zu kommen. Der Fachkräftemangel, so erklärte es die Schule im Vorfeld der Veranstaltung, sei auch in Wassenberg angekommen. Umso wichtiger sei es, die Möglichkeiten, die sich vor Ort bieten, gebündelt vorzustellen.