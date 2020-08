Kunstprojekt von Tim Berresheim : Digitale Wassenberger Bilderwelten

Der in Wassenberg aufgewachsene Tim Berresheim erläutert im Bergfried seine phantastisch anmutenden computergenerierten Bildwelten mit Wassenberger Motiven. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg „Aus alter Wurzel neue Kraft“, ein traditioneller Schützen-Leitgedanke, steht über dem Ausstellungsprojekt des Künstlers Tim Berresheim. Die Schau an sechs Standorten im Kreis ist eine Hommage an seine Heimat.

Er ist ein universal Kreativer und ein Tüftler, den das Experimentieren mit digital erzeugten Bildwelten fasziniert. Tim Berresheim ist, wie man so schön sagt, eine Hausnummer in der Szene computergenerierter Kunst. Und in der Regel kreist sein Denken nicht um traditionelle Ausstellungen, sondern um Projekte, in denen sich Kunst und biografischer Hintergrund vermischen. So auch bei seinem jüngsten Projekt zum 600-jährigen Bestehen des Wassenberger Bergfrieds, das dort und an weiteren fünf Orten im Kreisgebiet, zu denen der 45-Jährige in seinem Leben Beziehungen hatte, stattfindet. Am Sonntag um 11 Uhr findet die Eröffnung in seiner früheren Grundschule St. Georg, heute Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg, statt.

Denn das Besondere an Berresheims neuestem Projekt ist, dass rund 800 Schüler und Schülerinnen der Wassenberger Grundschule und des Kreisgymnasiums Heinsberg, das Berresheim als Junge ebenfalls besuchte, mitgearbeitet haben. Dabei bekamen die Schülergruppen ihrem Alter entsprechende kreative Aufgaben vom traditionellen bunten Bild über plastische Arbeiten bis hin zur Fotografie. Und Berresheim ließ die Kinder und Jugendlichen später auch teilhaben am Entstehungsprozess seiner Computerbilder, in die er die Schülerarbeiten integrierte.

Info Per Rad zu den Ausstellungsorten Kunstprojekt Am Sonntag, 16. August, um 11 Uhr öffnen alle sechs Stationen des Kunstprojekts von Tim Berresheim ihre Pforten. Nach der Eröffnung mit dem Künstler in der Grundschule Am Burgberg in Wassenberg können sich Interessierte auf eine gemeinsame Radtour zu den Ausstellungsorten begeben, an denen Berresheim ebenfalls anwesend sein wird. Das sind neben dem Bergfried das Museum Begas Haus in Heinsberg (Hochstraße), Villa und ehemalige Produktionshalle von Glanzstoff in Oberbruch (Boos-Fremery-Straße 62/63) sowie das Kreisgymnasium Heinsberg (Limderner Straße).

Am Donnerstag erzählte der in Heinsberg geborene und in Wassenberg aufgewachsene Künstler Pressevertretern und Sponsoren bei einem Rundgang durch die Schau im Bergfried über seine komplexe Arbeitsweise. Bei der er zunächst mit Laserscanner Erinnerungsorte seiner Jugend in Wassenberg und Heinsberg aufsuchte, um eine Menge von Datensätzen mit ins Atelier nach Aachen zu nehmen, gleichsam als Arbeitsmaterial für seine Computerarbeiten. Ähnlich verfuhr er mit den entstandenen Schülerarbeiten, die in den Dateien unterlegt wurden oder mit ihnen verbunden wurden. So entstehen Szenen, die wie aus Träumen und Erinnerungen entsprungen scheinen.

Im Bergfried sind rund 40 Arbeiten zu sehen, die die Beziehungen Berresheims zu seiner Heimatstadt symbolisieren: Bergfried und Burgberg, Birgelener Pützchen, Wingertsmühle oder das Stadttor an der Kirchstraße schimmern durch, kombiniert etwa mit Wassenberger Waldszenen, die Berresheim an seine Erlebnisse bei der Stadtranderholung erinnerten. Auch seine alten Klassenzimmer scheinen in den 3D-artig plastischen Bildräumen durch, wobei Licht und Farbe eine ganze besondere Wirkung entfalten. „Laserlicht tastet die Welt ab“, erläutert Berresheim das Geheimnis.

Und er steht zu seiner engen Beziehung zu Wassenberg, das er immer noch gern besucht und das für den auch in internationalem Metropolen aktiven Künstler nicht „Provinz“ im despektierlichen Sinne ist, sondern „warme Signale meiner Kindheit ausstrahlt“. Für ihn sei es „ein Privileg“, im Jubiläumsjahr des Bergfrieds dort ausstellen zu dürfen, sagte er Donnerstag.

Zum Bergfried gekommen waren neben den Sponsorenvertretern Thomas Giessing (Kreissparkasse) und Michael Leonards (Kreis-Wasserwerk) auch Bürgermeister Manfred Winkens und Rita Müllejans-Dickmann vom Heinsberger Museum Begas Haus, die beide den Kontakt zu Berresheim hergestellt und den Boden für das Projekt geebnet hatten. Im Begas Haus wird Berresheims Arbeitstechnik dokumentiert. Weitere Ausstellungsorte, die sich allesamt ab Sonntag auf Besucher freuen, sind die Villa Glanzstoff und die ehemalige Glanzstoff-Produktionshalle in Oberbruch (Boos-Fremery-Straße 62 und 63) sowie das Kreisgymnasium Heinsberg (Linderner Straße).