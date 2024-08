Feuerwehren nach Gewitter im Einsatz Großer Wasserschaden im Übergangswohnheim

Auch die Feuerwehr der Stadt Erkelenz war zwischenzeitlich alarmiert und rückte zunächst nach Gerderath aus, wo ein Dachstuhlbrand gemeldet war. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass nichts geschehen war. Unterdessen ging es am frühen Abend weiter für die Erkelenzer Wehrleute zur Kolberger Straße in Erkelenz selbst, dort geriet bei dem Gewitter eine Zwischendecke einer Garage in Brand. Wie der Erkelenzer Wehrleiter Helmut van der Beek sagte, konnte das in der Garage befindliche Auto rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Zwei Trupps unter Atemschutz löschten im weiteren Verlauf einen angrenzenden Holzstapel mit einem C-Rohr. Das Einsatzszenario hatten die Wehrleute schnell unter Kontrolle.