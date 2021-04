In Wassenberg darf gebastelt werden : Birgelener Engel wollen wieder Maibäumchen sehen

Birgelen Schon im vergangenen Jahr machte die Aktion der drei Engel von Birgelen die Runde. Jetzt wollen sie trotz „Cornamüdikeit“ erneut ein Zeichen in Wassenberg setzen.

Die große Maifeier – eigentlich hätte eine solche auch in Birgelen diesmal wieder stattfinden sollen. Und im vergangenen Jahr schon hatten Katja Wittner, Kirstin Hanke-Busscher und Tanja Gohl die rettende Idee: Statt eines großen Maibaums gibt es geben ganz viele kleine Maibäumchen in Birgelen.

Katja Wittner sagt: „Wir haben auf unserer Facebookseite ,Wir sind Birgelen’ vor wenigen Tagen darauf hingewiesen, dass wir die kleinen Maibäumchen in den Vorgärten gerne wieder sehen wollen in diesem Jahr. Dieser Aufruf ist sehr schnell und sehr oft geklickt worden, was uns natürlich freut. Darum hoffen wir darauf, dass die Menschen in Birgelen wieder aktiv werden und eigenen kleine Maibäumchen aufstellen werden, denn das war im vergangenen Jahr ein tolles Bild.“ In der Tat: Der Kreativität waren scheinbar keine Grenzen gesetzt. Es war sehr bunt im Dorf, was letztlich auch das Ziel war.