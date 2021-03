Neues von der Initiative Pskow : Ein Engel fliegt um die Welt

Waren auf schon auf der ISS: Zwei Engel aus der Pskower Behindertwerkstatt waren damals zur Raumstation ISS geschickt worden. Foto: Initiative Pskow

Wassenberg Eine informative und lesenswerte Broschüre zur Geschichte des kleinen Holzengels aus der Pskower Behindertenwerkstatt ist entstanden. Die Engel werden auch „Handschmeichler“ genannt.

Holz-Steckfiguren sind ein Renner der von der Initiative Pskow (IP) der Evangelischen Kirche im Rheinland aufgebauten Werkstatt für Behinderte in der russischen Stadt. Star der Produktion der Holzwerkstatt aber ist ein kleiner, knapp sieben Zentimeter großer Engel, kreiert 2003 vom Mülheimer Künstler Jochen Leyendecker nach einer Idee des langjährigen IP-Geschäftsführers Dieter Bach. Die aus russischer Esche und Kiefer hergestellten Figuren, „Handschmeichler“ aufgrund ihrer abgerundeten glatten Form, sind mittlerweile für Tausende von Menschen in etlichen Ländern der Erde zu Lebensbegleitern und Tröstern geworden. Eine mit Zeichnungen behinderter Kinder der von der Wassenberger Kirchengemeinde gegründeten Pskower Förderschule HPZ liebevoll mitgestaltete Broschüre zeichnet jetzt in kleinen Aufsätzen und Erlebnisberichten Entstehung und Erfolgsgeschichte des Pskower Engels nach.

Der Titel „Ein Engel fliegt um die Welt“ ist dabei keineswegs nur – auf die Verbreitung des Figürchens bezogen – symbolisch gemeint, sondern ganz konkret. Denn wie seinerzeit ausführlich berichtet, wurden zwei Pskower Engel am 20. April 2017 mit einer Sojus-Kapsel zur Raumstation ISS gebracht. IP-Vorsitzender Oberkirchenrat a.D. Klaus Eberl aus Wassenberg hatte gemeinsam mit dem Gouverneur des Bezirks Pskow die Fäden gezogen, und die russische Raumfahrtbehörde zeigte sich angetan von der Idee. Eberl schreibt von diesem, auch im Foto festgehaltenen besonderen Ereignis in dem Heft ebenso wie von dem Gottesdienst im Kölner Dom am 17. April 2017 zum Gedenken an die Opfer des Flugzeugabsturzes in den französischen Alpen. 3000 Mal wurde der Pskower Engel bei diesem Gottesdienst an die Angehörigen der Opfer verschenkt. Seitdem habe es Anfragen aus aller Welt gegeben.

Dass der Pskower Engel ursprünglich aus einem schlichten Holzkreuz entstand, das aus Gründen des Urheberrechts verändert werden musste, beschreibt Dieter Bach. Und Bildhauer Jochen Leyendecker erzählt, wie er aus einem Holzrest eine kreuzartige Figur schnitt, wobei die Querbalken des Kreuzes auch als Flügel eines Engels gesehen werden konnten, die bewusst unterschiedlich geformt sind. Der von Menschen mit Behinderung hergestellte Engel ist halt auch „ein Bote, der Verletzung und Behinderung kennt und deshalb auch zwei unterschiedliche Flügel trägt“, beschreibt Martha Vahrenkamp. Mehr als 55.000 Engel sind seit 2003 in alle Welt „geflogen“, auch ganz konkret im Flugzeug-Cockpit, wie ein Pilot beschreibt, oder im Mühlheimer Luftschiff „Theo“. Menschen berichten in der Broschüre, wie der kleine Engel sie in Freud in Leid begleitet. Jeder Interessierte kann das Heft für fünf Euro erwerben.