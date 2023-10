Benefizkonzert in Wassenberg Eintauchen in ukrainische Musikkultur

Das lange geplante Gemeinschaftskonzert fand auf Einladung des Quartettverein Myhl nun in der Propsteikirche St. Georg in Wassenberg statt. Eingeladen war das Gesangsensemble Ukraine aus Frechen, bestehend aus ukrainischen Kriegsflüchtlingen, die sich zusammengefunden haben, um die Traditionen ihres Heimatlandes wach zu halten und die Schönheit ihrer reichhaltigen Musikkultur in Deutschland bekannt zu machen. Geleitet wird der Chor von der professionellen Musikerin Oksana Dondyk, einer in der Ukraine sehr populären Künstlerin und Sängerin. In dem Chor wirkt auch ihre Tochter Olha Dondyk mit, die mittlerweile in Köln ein Studium der Musik aufgenommen hat und mehrere Instrumente spielt.