Betty-Reis-Gesamtschule in Wassenberg Eine Messe, die ausschließlich für Schüler da ist

Und doch bleibt aus Sicht der Schule dieser eine Wermutstropfen: Den Organisatorinnen der Messe fehlte die Teilnahme der Eltern, was „unserer Einschätzung nach zum einen ein Spiegel der aktuellen Situation ist und zum anderen wohl auch dadurch bedingt, dass es ein Termin am Vormittag war“. Dazu muss man erklären: Die Messe fand an einem Montag in den Vormittagsstunden statt. Dass die Eltern der Messe fernblieben, dürfte wohl in der Hauptsache zweifelsfrei der Tatsache geschuldet gewesen sein, dass sie selbst an ihren Arbeitsplätzen waren. Alle Eltern über den berühmten Kamm zu scheren, ist an dieser Stelle nicht gerechtfertigt. Mehr noch: Schüler auf der Suche nach Ausbildungsplätzen mit Mama und Papa im Schlepptau geben in Betrieben und bei Personalern nicht das beste Bild ab. Oder anders gesagt: Jungen Menschen sollte man auch einfach mal zutrauen, dass sie es selbst schaffen, sich in Betrieben vorzustellen. Das kommt bei potenziellen Arbeitgebern auch deutlich besser an. Was sollen also Eltern bei Jobmessen?