Kita Rosengarten in Myhl : Eine App macht Kinder zu Gewinnern

Einrichtungsleiterin Michaela Moser. Foto: Ruth Klapproth/RUTH KLAPPROTH

Myhl In der Kindertageseinrichtung Rosengarten Myhl ist eine alternative Herangehensweise der Betreuung der Schlüssel für ein gutes Miteinander.

Es sollte nur eine praktische Kommunikationsschiene sein. Ein Weg, auf dem man sich schnell informieren und austauschen kann. Heute weiß Michaela Moser, die Leiterin der Kindertagesstätte Rosengarten in Myhl an der Schulstraße, wie gerade im Corona-Lockdown eine App helfen kann, einerseits den neuen Kindergartenalltag zu organisieren, andererseits aber auch, um Familien nicht aus dem Blick zu verlieren, ihnen Möglichkeiten an die Hand zu geben, um die Lockdownphase mit kleinen Kindern zu meistern. Wegen der Corona-Pandemie ist jedoch eine große Menge mehr daraus enstanden.

Wo sonst 55 Kinder in drei Gruppen Tag für Tag unterwegs sind, werden in diesen Tagen und Wochen allenfalls zehn Kinder im Rosengarten im Rahmen der Notbetreuung betreut. Wo sonst bis zu 15 Mitarbeiter sich um das Wohl der Kleinen kümmern, sind es aktuell sechs bis sieben Erzieherinnen, die vor Ort sind. Michaela Moser: „Viele im Kollegenkreis sind auch Eltern und müssen zusehen, wie ihre Kinder betreut sind. Insgesamt sehen wir: Die Eltern haben einfach den Bedarf und ich verstehe das auch, dass sie ihre Kinder zu uns bringen.“ Weil die Einrichtung integrativ arbeitet, gibt es Arten von Betreuung und Förderung, die Eltern zu Hause nicht einfach so übernehmen können. Letztlich geht es darum, den Alltag mit der Pandemie so gut es geht zu organisieren. Und da, so sagt es Michaela Moser, habe die App schon gute Dienste getan.

Vor etwa einem Jahr ging die App an den Start und hatte sich schnell bewährt. Michaela Moser: „Ein guter Kontakt zu den Eltern ist sehr wichtig. Das erkennen wir auch gerade jetzt im Lockdown. Mit der App haben wir eine kleine Möglichkeit, die Eltern und die Kinder zu Hause zu unterstützen.“ Und das funktioniert so: Von den Erziehern zur Verfügung gestellt werden beispielsweise Texte, kleine Videos oder auch Spiele und Bastelideen, die App zieht die Familien aber auch an die frische Luft, wenn es darum geht, dass sich die Kinder auf eine spannende Schnitzeljagd begeben.

Cindy Steffens gehört zu den Eltern des Myhler Rosengartens. „Viele wundervolle Angebote kommen fast täglich nicht nur auf dem medialen Weg zu uns. Auch wenn jede Familie ihren grob geregelten und routinierten Alltag gefunden hat, freuen sich unsere Kinder über Nachrichten von ihrem Kindergarten in Bild und Ton. Es gibt Vieles gegen Langeweile. Selbst für die zukünftigen Schulkinder werden Aufgaben und Übungen zur Förderung individuell verteilt. Man spürt die intensive Verbundenheit zwischen Erziehern und Familien. Die Zusammenarbeit von Kita und den Familien gelingt, und unsere Kinder sind dabei die Gewinner“, lobt die Mutter.