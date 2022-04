Landwirt aus Wassenberg erklärt : Warum der Spargelanbau so kompliziert ist

Geschäftsführer André Willemsen (l.) kontrolliert mit seinen Mitarbeitern die Qualität des Spargels. Foto: Anke Backhaus

Wassenberg Die Spargelsaison ist in vollem Gang. Das edle Gemüse will auf dem Weg zum Genuss gepflegt werden. Dieses Jahr könnten die Kilopreise an einer Grenze kratzen.