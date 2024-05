Neues vom Mühlenverein Birgelen Ein Geländer für die Brücke am Mühlenplatz

Am Samstagnachmittag ist der Mühlenplatz in Birgelen bestens besucht. Die Menschen dort sitzen aber nicht gemütlich beisammen, vielmehr vertieft sich jeder in seine Arbeit. Hand in Hand läuft das Ganze ab. Eine kurze Absprache hier, ein beherztes Mitanpacken da – so läuft das, wenn die Mitglieder des Mühlenvereins Birgelen zum Arbeitseinsatz zusammenkommen.