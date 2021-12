Autor Franz-Josef Breuer aus Birgelen : Ein Bildband erinnert an die alte Birgelener Mühle

Birgelen Wassenbergs Ehrenbürger und Heimatkundler Franz-Josef Breuer, mittlerweile stolze 90 Jahre alt, hat ein neues Werk zur Heimatgeschichte vorgelegt.

Franz-Josef Breuer, der Ur-Birgelener und Ehrenbürger der Stadt Wassenberg, weiß noch zu gut, was er am 21. Oktober 1987 gegen 14.30 Uhr gemacht hat: Breuer stand mit einer Kamera an der alten Birgelener Mühle, die abgerissen werden musste. Die Bergschäden an dem Gebäude waren so massiv, dass kein anderer Weg mehr übrig blieb. „Ich habe Tränen in den Augen, bin als Kind hier in der Nähe aufgewachsen.“