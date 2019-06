Produkte für Kinder : Trödelmärkte in Wassenberg und Effeld

Auf dem Flohmarkt in Wassenberg werden Kleidung und Spielzeug für Kinder angeboten. Foto: hertgen

Wassenberg Der zweite von drei Kindertrödelmärkten in diesem Jahr findet am 23. Juni, 13 bis 16 Uhr, in Wassenberg statt und am Samstag, 6. Juli, veranstaltet das Städtische Familienzentrum Steinkirchen von 11 bis 16 Uhr einen weiteren Trödelmarkt in der Bürgerhalle Effeld (Rosenweg 8).

Die Veranstaltung in Wassenberg ist sehr beliebt: Rund 70 Aussteller bieten gebrauchte Schätze wie Kindersachen und Kinderspielzeug auf dem Roßtorplatz und auf der Graf-Gerhard-Straße zum Stöbern und Kaufen an. Die Kleinen können sich auf ein buntes Kinderprogramm freuen: ab 13 Uhr kreative Bastel- und Malaktionen mit dem Kreativ-Atelier Farbklecks auf dem Roßtorplatz sowie Kinderschminken bei „Das Gedöns im Café Post“, Graf-Gerhard-Straße 13.

Ab 14 Uhr begeistern außergewöhnliche Luftballonfiguren die Kinder. Kinder und Jugendliche können auf eigene Faust eine Stadtrallye durch die Wassenberger Altstadt erleben. An ausgewählten Stationen werden Rätsel gelöst und Aufgaben gemeistert. Ziel ist es, den Stempel im Stadtrallye-Pass zu erhalten. Auf einen erfolgreichen Wassenberg-Entdecker wartet am Ende eine Überraschung.Den Stadtrallye-Fragebogen gibt es im Naturpark-Tor Wassenberg, Pontorsonallee. Mit dabei ist auch das Maskottchen der Stadt, Sammy der Sämling. Die an Roßtorplatz und Graf-Gerhard-Straße ansässige Gastronomie sorgt für Essen.

Es sind zudem noch wenige Plätze für den Kindertrödelmarkt am 29. September frei. Interessierte Aussteller melden sich an bei Sabrina Martin per E-Mail unter martin@wassenberg.de.

Am Samstag, 6. Juli, veranstaltet das Städtische Familienzentrum Steinkirchen von 11 bis 16 Uhr einen weiteren Trödelmarkt in der Bürgerhalle Effeld (Rosenweg 8). In der Cafeteria finden die Besucher Kaffee, kühle Getränke, Kuchen und frisch gebackene Waffeln. Der Erlös kommt dem neu geplanten naturnahen Außengelände des Familienzentrums zugute.

(gala)