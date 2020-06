Ralf Blüthmann Nachfolger von Alexander Staas : Neuer Ortsvorsteher für Effeld

Effeld Ralf Blüthmann ist vom Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung zum neuen Ortsvorsteher von Effeld gewählt worden. Das Vereinsleben liegt ihm sehr am Herzen. Vor allem die Jugend möchte Blüthmann wieder mehr miteinbeziehen.

Nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung hatte die CDU, die in Effeld bei der Kommunalwahl 2014 den höchsten Stimmenanteil hatte, das Vorschlagsrecht. Die Zustimmung des Rates war sozusagen Formsache. Blüthmann, von Beruf Vollziehungsbeamter beim Zoll, ist aufgrund seines vielfältigen Engagements in Effeld bestens bekannt in Politik und Vereinsleben. Vor rund anderthalb Jahren folgte er dem heutigen CDU-Fraktionsvorsitzenden und Bürgermeisterkandidaten Marcel Maurer als Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes. Vor rund fünf Jahren erst trat Blüthmann in die CDU ein. Einen erheblichen Teil seiner Freizeit widmet der 55-Jährige seit 13 Jahren der Feuerwehr. Der Unterbrandmeister ist Mitglied der Löschgruppe Effeld und zudem stellvertretender Leiter der Informations- und Kommunikationseinheit der Wassenberger Feuerwehr. Bei den Naturfreunden und in der Schützenbruderschaft ist er Mitglied.