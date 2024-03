Ticketverkauf startet Effeld freut sich aufs Spargelfest am 9. Mai

Das Effelder Spargelfest hat am Sportplatz eine neue Heimat gefunden und sich erfolgreich dort etabliert. Jetzt freut sich das Festkomitee Effelder Spargelfest wieder auf einen großartigen Tag an Christi Himmelfahrt, 9. Mai. „Wir sind sehr stolz, dass das neue Konzept von unseren Gästen angenommen worden ist und freuen uns auf einen besonderen Tag, an dem wir gemeinsam fröhlich und ausgelassen feiern werden“, so Dirk Schmitz und Armin Herfs.