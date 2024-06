Zum zweiten Mal in Effeld Dorftrödel belebt die Dorfgemeinschaft

Die Inspiration für den Trödel stammt unter anderem vom Gerderather Martinsmarkt, aber auch von den vielen Flohmärkten aus Wetzels alter Heimat Düsseldorf, wo sie gelebt hat, bis sie der Liebe wegen in das Spargeldorf zog. Auch Judith Stieding zog es von der Landeshauptstadt nach Effeld, sie studierte an der Düsseldorfer Kunstakademie. Heute hat sie sich mit „Studioo Stieding“ selbstständig gemacht, und verkauft ihre selbsthergestellte Keramik. Auf dem Trödel bietet sie Ware zweiter Wahl an, ihre anderen Werke verkauft sie auf Töpfer-Märkten in ganz Deutschland, teils auch in den Niederlanden. Außerdem bietet sie eigene Kurse in ihrer Werkstatt an.