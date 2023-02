TV-Arzt in Wassenberg Doc Esser mit neuem Programm zu Gast

„Gibt es DIE gesunde Ernährung oder darf es doch ab und zu das Mettbrötchen mit extra viel Zwiebeln sein? Warum leben französische Weinbauern eigentlich länger als ihre englischen Kollegen? Und wie gesund ist eigentlich gesund? Wo genau hört dabei Gesundheit auf und fängt Selbstkasteiung an? Warum liebt der Mensch überhaupt das Extreme – extrem ungesund oder extrem gesund?“ Dr. Heinz-Wilhelm Esser alias Doc Esser sagt dazu: „Es kostet dich punktgenau zehn Lebensjahre, wenn du täglich fettes Essen mit deinen geliebten Bierchen oder ordentlich Alkohol in den unbewegten Körper spülst und dir zum Abschluss ein Kippchen gönnst. Vielleicht lohnt sich so gesehen ein gesunder Lebensstil doch, oder? Aber hast du schon mal darüber nachgedacht, wie viel Lebenszeit du mit dem Auswerten von getrackten Lifestyledaten verschwendest? Und wie traumatisch kann das Nicht-Erreichen der 10.000 Schritte am Tag für den modernen Selbstvermesser werden?“