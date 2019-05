Wassenberg : Digitaldruckerei Comdatek expandiert

Freuen sich über die Neuansiedlung (von links): Ulrich Schirowski (WfG), Wassenbergs Bürgermeister Manfred Winkens, Comdatek-Geschäftsführer Erich Kelm, Dr. Bruno Ortmanns und Thomas Hofmann (EBV GmbH) sowie Jenny Hering und David Roden vom Architekturbüro Wolfgang Emondts. Foto: Ruth Klapproth

Wassenberg Mit der Errichtung ihres Hauptsitzes im Industriepark Rurtal beabsichtigt das Unternehmen, modernste Druckerei in Europa zu werden. Es könnten bis zu 600 Arbeitsplätze entstehen.

Manfred Winkens, Bürgermeister der Stadt Wassenberg, zeigte sich begeistert: Die bevorstehende Ansiedlung der Digitaldruckerei Comdatek sei ein ganz wichtiger Erfolg für die Stadt Wassenberg und den gesamten Wirtschaftsstandort Kreis Heinsberg. Es werden in den nächsten Jahren hunderte neue, zukunftsorientierte Arbeitsplätze entstehen, kündigte er beim Pressegespräch im Rathaus an. Die Comdatek, eine der größten Digitaldruckereien Deutschlands, verlegt mit umfassenden neuen Verwaltungs-, Produktions- und Logistikkapazitäten ihren Hauptsitz auf eine rund 120.000 Quadratmeter große Fläche in den Industriepark Rurtal. Der bisherige Standort an der Rheinstraße in Hückelhoven mit rund 340 Mitarbeitern soll dabei erhalten bleiben.

Investor und Eigentümer Viktor Kelm, der das Unternehmen 2008 mit seinen Brüdern Erich und Alexander gründete, beschrieb ein rasantes Wachstum vom kleinen Betrieb bis zur heutigen Größe. Nach eigener Angabe liegt der Jahresumsatz bei mehr als 40 Millionen Euro. „340 Mitarbeiter arbeiten in drei Schichten“, sagte er, „und mit der Neuansiedlung wollen wir die modernste und effektivste Druckerei in Europa werden.“ Er hofft auf einen schnellen Baubeginn und die Fertigstellung des ersten Bauabschnitts Ende 2020. Derzeit werden bei Comdatek bereits 4000 bis 6000 Pakete täglich an Kunden versandt: Von Visitenkarten über Etiketten, Flyern bis zu Büchern. Dabei lernt die Firma die Mitarbeiter – sie sind im Online-Shop, Grafikbereich oder an den Maschinen beschäftigt – teils selber an. Eine Expansion an jetziger Stelle war nicht mehr möglich. Für die Neuansiedlung steht eine Fläche im Wassenberger Teil des Interkommunalen Industrieparks Rurtal (Hückelhoven-Wassenberg) zur Verfügung: Die Vermarktung des Geländes erfolgte gemeinsam durch den EBV als Grundstückseigentümer des ehemaligen Zechengeländes und die Stadt Wassenberg.

Info Bisheriger Sitz Hückelhoven Unternehmen Digitaldruckerei Comdatek GmbH, bereits mit rund 340 Mitarbeitern am bisherigen Unternehmenssitz an der Rheinstraße ansässig. Dieser Standort soll erhalten bleiben. Neuer, zusätzlicher Standort Mit umfassenden neuen Verwaltungs-, Produktions- und Logistikkapazitäten auf einer rund 120.000 Quadratmeter großen Fläche im Industriepark Rurtal.