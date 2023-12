Programm für das Jahr 2024 Die Vorfreude auf Kunst, Kultur, Genuss und Glück

Das Programm enthält Neues und Bewährtes, gefüllt sind insgesamt 90 Veranstaltungstage – nicht eingerechnet sind die vielen weiteren Events, die nicht unter der Regie der KKH stehen, aber zusätzlich für ordentlich Leben in der Stadt und den Außenorten sorgen werden. „Es wird viele Highlights geben, viele Neuheiten und große Namen“, berichtet Jürgen Laaser, Geschäftsführer der KKH. Da ist etwa Tagesschau-Sprecherin Judith Rakers (Lesung am 17. April), auch Olympiasieger Dieter Baumann (21. März), Kabarettist Jürgen B. Hausmann, Sportmoderator Ulli Potofski (beide am 13. September), „Der Sitzungspräsident“ Volker Weininger (31. August) sowie eine Kochgröße (Schlemmermarkt vom 1. bis 4. August) werden in Wassenberg zu Gast sein. Sogar eine Australierin ist so begeistert von der kleinen Stadt an der Grenze zu den Niederlanden, dass sie 2024 ihren dritten Besuch in Wassenberg realisieren wird – Coby Grant wird das Publikum am 19. Juli wieder mit ihrer Stimme begeistern.