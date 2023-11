Krethi & Plethi fragt Wassenbergs Bürgermeister Die Sache mit „touristischen Mindeststandards“

Heiß war er, der Sommer des Jahres 2023. Und nicht nur dieser Sommer. Kühlende Erfrischungen sind in diesen Fällen wohl jedem willkommen. Jedoch sind diese nicht immer einfach so greifbar. Die Fraktion Krethi & Plethi hat sich dazu Gedanken gemacht und an Bürgermeister Marcel Maurer eine Anfrage gerichtet. Das Thema lautet „touristische Mindeststandards“ – und wie die Stadt Wassenberg in dieser Hinsicht Beiträge leisten kann.