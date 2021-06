Neues Informationsmedium in Wassenberg : Der grüne „Bewegungsmelder“ soll Kreativität fördern

Neues Informationsmedium in Wassenberg

Die Grünen in Wassenberg stellen die erste Auflage ihres "Bewegungsmelders" vor. Foto: Anke Backhaus

Wassenberg Die Grünen in Wassenberg stellen ihr neues Informationsmedium vor. Das Ziel lautet, Bürgerinnen und Bürger in die Diskussion einzubinden.

Die Bürgerinnen und Bürger im Stadtgebiet Wassenberg sollen mehr mitreden und diskutieren: Dafür haben die Grünen in Wassenberg ein neues Informationsmedium herausgebracht. Der Titel lautet „Bewegungsmelder“.

Der Inhalt der ersten Ausgabe, die nun an die Haushalte in und um Wassenberg verteilt worden sind, beschäftigt sich unter anderem damit, wie ein Kinder- und Jugendparlament die Stadt Wassenberg positiv verändern kann. Die politischen Gremien der Stadt beschäftigen sich derzeit damit, wie ein zur Stadt passendes Konzept aussehen kann, um Kinder und Jugendliche in Entwicklungs- und Entscheidungsprozesse eingebunden werden können. Ob es zur Einrichtung eines Kinder- und Jugendparlamentes tatsächlich kommen wird, ist noch nicht entschieden.